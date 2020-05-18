VIP seyahat gaza bastı

yaz korumalı tatil hazırlığı yapanlar, gözünü transfer araçlarına çevirdi. GM Global Turizm'in Genel MüdürüCoronavirüs başladığından beri talebe yetişmekte zorlandıklarını ifade ederek, "Bayram sonrası şehirler arası ulaşım için rezervasyonlarda büyük bir artış var. Ulaşım kısıtlamaları kalktıktan sonrası için şimdiden planlar yapıldı. Bodrum, Çeşme, Antalya gibi tatil bölgelerindeki yazlıklarına gitmek için yer ayırtıyorlar. Ayrıca bazı müşterilerimiz şu an çay toplama zamanı olduğu için Karadeniz'e gitmek istiyor" dedi. Şehirler arası ulaşım için transfer araçlarının hem hesaplı hem de güvenli olduğunu söyleyen Gülten, "Özellikle 3-5 kişilik aileler için ayrı ayrı bilet parası vermektense bu şekilde bir transfer aracı kiralamak daha uygun" diye konuştu.