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    • Ekonomi
    • 18.05.2020 Gazete
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    VIP seyahat gaza bastı

    Tatil planları yapanlar gözünü VIP transfer araçlarına çevirirken, sektör yetkilileri ‘Rezervasyonlarda büyük artış var’ dedi. Şehirler arası ulaşım için transfer araçlarının hem hesaplı hem de güvenli olduğunu söyleyen Gülten, "Özellikle 3-5 kişilik aileler için ayrı ayrı bilet parası vermektense bu şekilde bir transfer aracı kiralamak daha uygun" diye konuştu.

    VIP seyahat gaza bastı
    Bu yaz korumalı tatil hazırlığı yapanlar, gözünü transfer araçlarına çevirdi. GM Global Turizm'in Genel Müdürü Gülruh Gülten, Coronavirüs başladığından beri talebe yetişmekte zorlandıklarını ifade ederek, "Bayram sonrası şehirler arası ulaşım için rezervasyonlarda büyük bir artış var. Ulaşım kısıtlamaları kalktıktan sonrası için şimdiden planlar yapıldı. Bodrum, Çeşme, Antalya gibi tatil bölgelerindeki yazlıklarına gitmek için yer ayırtıyorlar. Ayrıca bazı müşterilerimiz şu an çay toplama zamanı olduğu için Karadeniz'e gitmek istiyor" dedi. Şehirler arası ulaşım için transfer araçlarının hem hesaplı hem de güvenli olduğunu söyleyen Gülten, "Özellikle 3-5 kişilik aileler için ayrı ayrı bilet parası vermektense bu şekilde bir transfer aracı kiralamak daha uygun" diye konuştu.
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