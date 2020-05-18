Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Dolar 6,8790 liradan, euro ise 7,4560 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9150 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4940 lira olmuştu. Peki, dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte 18 Mayıs canlı döviz kurları son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?