Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Dolar 6,8790 liradan, euro ise 7,4560 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9150 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4940 lira olmuştu. Peki, dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte 18 Mayıs canlı döviz kurları son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 388 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 386 bin 500 lira, en yüksek 390 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 388 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 376 milyon 839 bin 584,54 lira, işlem miktarı ise 966,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 376 milyon 839 bin 584,54 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, İstanbul Altın Rafinerisi, İş Bankası ve VakıfBank sıralandı.
ASYA BORSALARI HİNDİSTAN HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.
ABD'de geçen hafta negatif faiz tartışmalarına "üzerinde düşündüğümüz bir araç değil" diyerek nokta koyan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, hafta sonu yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini, buna karşın negatif sonuçlarla savaşacak birçok araca sahip olduklarını söyledi.
Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 3,4 daraldı. Beklentilerden daha az daralmaya işaret eden veriler sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla günü 20.134 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 107,2 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 yükselerek 2.882 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3 düşüşle 30.172 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 artışla 23.902 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 1.937 puanda seyrediyor.
PETROL YÜKSELİYOR, ALTIN ZİRVEDEN DÖNDÜ
Covid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin yanında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, "Ekonomiyi desteklemede sınırımız yok" yolundaki açıklamaların desteğiyle yükselen talep artışı umutları, petrol fiyatlarını yükseltiyor.
Artan güvenli liman talebiyle ons başına 1,760 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye tırmanan altın fiyatları ise, gelişmelerle 1,740 dolar düzeylerine çekildi.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6.01 artışla 34.68 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 7.33 artışla uzun süredir ilk kez 30 doları da aşarak 32.04 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 2.78 artışla 17.12 dolar,
- altın, yüzde 0.02 artışla 1,743.81 dolar,
- bakır, yüzde 1.80 düşüşle 5,185.50 dolar,
- platin, yüzde 3.61 artışla 821.95 dolar,
- paladyum yüzde 6.01 artışla 1,990.54 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 385 liraya, çeyrek altın 632 liraya, Cumhuriyet altını da 2,519 liraya geriledi.