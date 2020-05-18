Askıda fatura İstanbul başvuru İçin TIKLA! İBB İSKİ, İGDAŞ askıda fatura şartları! Kimler askıya fatura bırakabilir?

ASKIDA FATURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



– Askıda fatura başvurusu için askidafatura.ibb.gov.tr sayfasına giriş yapmanız gerekiyor.

– Ardında sayfada "ASKIDA FATURA BIRAK" butonuna tıklayabilirsiniz.

– Karşınıza çıkan sayfada kişisel bilgileri doldurup "ASKIDA FATURA BIRAK" butonuna tıkladıktan sonra işleminizin onaylandığına dair bilgi gelecek.



İBB ASKIDA FATURA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?



İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan, 'Askıda Fatura' uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak.

Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyenler de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek. Kampanya ile ilgili tüm ayrıntılara, ibb.gov.tr adresinden girilerek Askıda Fatura uygulamasından ulaşılabilecek.