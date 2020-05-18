Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle gözler bayram haftası için alınacak karara çevrildi. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak kabine toplantısında 23-26 Mayıs tarihleri arasında bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt verilmesi bekleniyor. Toplantıda bayramdan sonraki sürecinde de değerlendirileceği tahmin ediliyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabinede Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre arife dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayramdan sonra yasakların kaldırılması bekleniyor.