1000 TL destek doğum yılının son rakamı PTT ödeme için araştırmalar devam ediyor. Bu anlamda çeşitli açıklamalar yapılıyor. Pandemi yardımı yani 1000 TL sosyal yardım başvuruları 3. faz ödemeleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hem başvuruların başladığını duyurdu hem de başvuru şartlarını kamuoyuyla paylaştı. Peki, pandemi başvurusu şartları yani 1000 TL sosyal yardım başvurusu şartları nelerdir? Vatandaşlar, 3. faz başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. 4. faz sosyal yardım parası için başvuru alınıp alınmayacağı henüz belli olmadı. Peki pandemi 1000 TL sosyal yardım parası sonuç sorgulama nasıl yapılır?