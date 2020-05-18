Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs'ta 'Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi' ile Türkiye'nin tanıtımını yapacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda düzenlenen ralli için Dolmabahçe Sarayı önünden başlatılacak tanıtım turunda Sofuoğlu'na, milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu eşlik edecek. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Motor sporlarında Türkiye'nin sesinin daha da yükseleceğine inanıyorum. Ülkemize katma değer sağlayan projelerin yanındayız" dedi.