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    • Ekonomi
    • 18.05.2020 Gazete
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    ’ndan Türkiye tanıtımı

    Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve , 'ta ' 19 Mayıs Atatürk Rallisi' ile Türkiye'nin tanıtımını yapacak.

    Sofuoğlu’ndan Türkiye tanıtımı
    Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs'ta ' Atatürk Rallisi' ile Türkiye'nin tanıtımını yapacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda düzenlenen ralli için önünden başlatılacak tanıtım turunda Sofuoğlu'na, milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu eşlik edecek. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Motor sporlarında Türkiye'nin sesinin daha da yükseleceğine inanıyorum. Ülkemize katma değer sağlayan projelerin yanındayız" dedi.
    Haberler Ekonomi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’ndan Türkiye tanıtımı
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