Otomobil almak herkesin hayalidir. Bu anlamda şu dönemde araba fiyatları el yakmaya devam ediyor. Haberimizde her bütçeye uygun otomobilleri sıralı olarak verdik. Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listeledik. İkinci el otomobil almak istemeyip sıfır otomobillere yönelen vatandaşlar zaman zaman kafalarında belirli sorular beliriyor. Peki, sıfır otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? Her firmanın ayrı bir fiyat skalası vardır. İster bayii gezerek isterseniz internetten araştırarak fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Firmaların 2020 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam ederken sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2020 model 100 bin altı dizel ve benzinli otomobilleri açıkladık.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 150 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı 133.000 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı 134.000 TL
DACİA
Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp
Fiyatı 121.100 TL
DACİA DUSTER
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2
Şubat ayı liste fiyatı 118.500 TL
Mart ayı liste fiyatı 129.400 TL
Mayıs ayı liste fiyatı 139.400 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP
Şubat ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 92.900 TL
Mart ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 94.900 TL
Mayıs ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 102.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP
Şubat ayı kampanyalı Fiyatı 108.900 TL
Mart ayı kampanyalı Fiyatı 110.900 TL
Mayıs ayı kampanyalı Fiyatı 117.900 TL
FİAT PANDA URBAN 1.2 69 HP
Şubat ayı kampanyalı fiyatı 91.900 TL
Mart ayı kampanyalı fiyatı 92.900 TL
Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL
500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT
Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 139.900 TL
FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA
Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 133.900 TL
HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Mayıs ayı liste fiyatı 116.551 TL
HYUNDAİ
İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Şubat ayı liste fiyatı 112.660 TL
Mart ayı liste fiyatı 113.760 TL
Mayıs ayı liste fiyatı 129.211 TL
Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)
Şubat liste fiyatı 131.400 TL
Mart liste fiyatı 136.150 TL
Mayıs liste fiyatı 148.800 TL
KİA
Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik
2020 model kampanyalı fiyatı 117.900 TL
KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS
Kampanyalı iyatı 137.300 TL
KİA
Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS
Şubat ayı kampanyalı fiyatı 132.900 TL
Mart ayı kampanyalı fiyatı 135.900 TL
Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 142.900 TL
Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel
Mayıs ayı fiyatı 139.000 TL
NİSSAN
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Kampanyalı fiyatı 135.730 TL
OPEL
Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP
Mayıs ayı kampanyalı Fiyatı 130.900 TL
OPEL
Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP
Şubat ayı kampanyalı fiyatı 129.000 TL
Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 141.900 TL
PEUGEOT
208 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp
Şubat kampanyalı fiyatı 137.700 TL
Mart kampanyalı fiyatı 141.500 TL
Mayıs kampanyalı fiyatı 150.000 TL
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp
Mart ayı fiyatı 135.900 TL
Mayıs ayı fiyatı 142.900 TL
RENAULT
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg
Şubat fiyatı 111.000 TL
Mart fiyatı 113.000 TL
Mayıs fiyatı 120.000 TL
RENAULT
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg
Şubat fiyatı 101.000 TL
Mart fiyatı 104.900 TL
Mayıs fiyatı 108.900 TL
RENAULT
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg
Şubat Fiyatı 104.000 TL
Mart fiyatı 107.900 TL
Mayıs fiyatı 111.900 TL
RENAULT
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg
Şubat Fiyatı 93.000 TL
Mart fiyatı 100.900 TL
Mayıs fiyatı 105.400 TL
SEAT
IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S
Şubat Fiyatı 139.000 TL
Mart Fiyatı 140.000 TL
Mayıs fiyatı 142.000 TL
SUZUKİ
Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli
Şubat Fiyatı 119.900 TL
Mart Fiyatı 120.600 TL
Mayıs fiyatı 137.900 TL
TOYOTA
Yeni Corolla 1.6 Vision
Mart ayı kampanyalı fiyatı 133.100 TL
Mayıs ayı kampanyalı fiyatı 147.100 TL
TOYOTA
Yaris 1.0 Life
Mart Fiyatı 104.700 TL
Mayıs Fiyatı 114.350 TL
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Mart fiyatı 131.300 TL
Mayıs fiyatı 137.900 TL
Sıfır otomobil alırken dikkat etmeniz gerekenler
İkinci el otomobil almak istemeyip sıfır otomobillere yönelen vatandaşlar zaman zaman kafalarında belirli sorular beliriyor. Peki, sıfır otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? İşte sıfır otomobili tercih ederken kullanacağınız veriler.
Her firmanın ayrı bir fiyat skalası vardır. İster bayii gezerek isterseniz internetten araştırarak fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.
Bayilerin birçoğu test sürüşü yapmanıza izin verir. Test sürüşleri sizlerin otomobili daha iyi tanımanızı sağlar. "Araç nasıl tepki verir, yol tutuşu nasıl, kullanımı kolay mı?" sorularına yanıt bulursunuz.
Her şey hallolduktan sonra aracınızı teslim alacaksınız, belgelerini, aracın satın aldığınız özellikte mi olduğu, ek talepleriniz yerine getirilmiş mi gibi durumları kontrol edin.