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    • Ekonomi
    • 17.05.2020 20:20
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    • 17.05.2020 20:47
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    'nın özel uçuşu için 2,5 milyonu aşkın kişi hatıra bileti oluşturdu

    , Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel uçuş için hatıra biletleri oluşturdu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, hatıra biletleri oluşturanların sayısının 2,5 milyonu aştığını duyurdu.

    THY'nin 19 Mayıs uçuşu için büyük ilgi

    Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel uçuş için "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturanların sayısının 2,5 milyonu aştığını duyurdu.

    'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan 'a düzenlenecek ve "TK1919" sefer sayısı ile icra edilecek uçuşla ilgili geri sayım başladı.

    'nin tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler, "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturdu.

    2,5 MİLYONU AŞKIN BİLET OLUŞTURULDU
    Vatandaşlar, aldıkları hatıra biletlerini sosyal medyada "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle paylaştı.

    THY Basın Müşaviri Üstün, Twitter'dan 19 Mayıs'taki anlamlı seferlerle ilgili paylaşımda bulundu.

    Üstün, "#TarihiYolculuk'ta 2,5 milyon yolcuyu aştık! Bu uçakta tüm Türkiye'ye yer var. Siz de 'http://tarihiyolculuk.com'dan hatıra biletinizi alın, 19 Mayıs'ı hep birlikte kutlayalım." ifadelerini kullandı.

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