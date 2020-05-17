Kamu bankaları tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Peki, taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları kaç oldu? İşte banka banka sunulan fırsatlar ve güncel faiz oranları... İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir.
TÜRKİYE İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Minimum 1 ay, maksimum 60 ay vade ile kredi kullandırılmaktadır.
Kredi alt limiti 3 bin TL, üst limiti ise 100 bin TL'dir.
Kredi için uygulanan aylık faiz oranı vade süresine göre değişiklik göstermektedir. 1 ay ile 24 ay vade sürelerinde aylık yüzde 0,99 faiz oranı uygulanırken, 25 ay ile 60 ay vade sürelerinde uygulanan aylık faiz oranı yüzde 1,05'tir.
Faiz oranı krediyi kullanacak olan kişinin findeks notuna göre değişiklik gösterebilmektedir.
Kullandırılacak olan kredi tutarının binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
ŞEKERBANK'TAN NEFES ALDIRAN KREDİ
Minimum 3 ay, maksimum 60 ay vade ile kullandırılmaktadır.
İhtiyaç kredisi türünde yer alan Nefes Aldıran Kredi'nin üst limiti 100 bin TL'dir.
Kredinin faiz oranı aylık yüzde 0,89'dan hoş geldin faizi ile başlamaktadır.
3 ay ile 36 ay vade süresinde Nefes Aldıran Kredi'nin faiz oranı yüzde 0,99'dur. 37 ay ile 60 ay vade süresinde ise aylık yüzde 1,09 faiz oranı uygulanmaktadır. Kullanırılan kredi tutarınn binde beşi kadar Kredi Tahsis Ücreti tahsil edilmektedir.
Kredi çekildikten sonra 3 ay taksit öteleme imkanı bulunmaktadır.
ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ
ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek! ING Bank'tan Bayram öncesi kredi müjdesi geldi! ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek!
ING Bank'tan Bayram öncesi kredi müjdesi geldi! ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek!
ING Bank, vatandaşa uygun faiz oranı ve vade seçeneğiyle ihtiyaç kredisi sunuyor! ING Bank Türkiye'den yapılan açıklamada, banka müşterisi olsun olmasın, başvuru yapan herkese 60 ay vadeli, 0.79 faiz oranlı ihtiyaç kredisi verileceği belirtildi. ING tarafından yapılan açıklamayla, güçlü bankacılık anlayışıyla her zaman en kolay ve zahmetsiz kredi paketlerini sunan ING Türkiye'nin, bireysel ihtiyaç kredileri için de faiz oranlarını 0.79'a düşürdüğü belirtildi.
RAMAZAN BAYRAMI KREDİ VEREN BANKALAR
Denizbank,
İş Bankası,
Vakıflar Bankası,
Türkiye Ekonomi Bankası,
T.C. Ziraat Bankası,
Halk Bankası,
Garanti Bankası,
Denizbank,
Odeabank
BAYRAM KREDİLERİ NEDEN AVANTAJLI?
Kampanya olduğundan daha düşük faiz ödersiniz.
Bayrama özel erteleme fırsatından yararlanabilirsiniz.
Kampanya dahilinde dosya masrafı ödemezsiniz.
Bayram kredisi veren bankaların kampanyalarını karşılaştırabilir, en düşük faizi tespit edebilirsiniz.
Yılbaşı ve özel günlerde verilen bu krediler bankaların mevduat toplam durumlarına göre hesaplanmakta faiz oranları ve vadeleri buna göre belirlenmektedir.
İş Bankası Bayram Kredisi
İş Bankası bayram kredisi kampanyası düzenleyen bankalardan. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlar'ı için avantajlı faiz oranları ile kampanya düzenlese de bu yıl için henüz resmi bir kampanya açıklaması yapılmadı.
İş Bankası tarafından sağlanan Bayram Kredisi kapsamında müşteriler en fazla 50 bin TL limitli ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Anında Bayram Kredisi kapsamında sağlanan bu oran için en uzun ödeme vadesi ise 60 ay. Kredi kullanacak olan müşteriler için en merak edilen noktalardan birisi de kredi faiz oranı. İş Bankası 36 aya kadar vadeli krediler için yüzde 0.96 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Eğer müşteriler ödemelerini 37 ile 60 ay arasında yapmak isterlerse uygulanacak faiz oranı yüzde 1.03 oluyor.
İş Bankası müşterilerine 3 ay ödeme erteleme imkanı sağlayacağını açıkladı. 10 bin TL'lik kredi 36 ay vadelendirilince 340,92 TL'ye denk gelecektir.
Ziraat Bankası Bayram Kredisi
Ziraat Bankası 2020 için bayram kredisi kampanyası oluşturmamış olsa da her daim avantajlı faiz oranları sunuyor.
ING Bayram Kredisi
ING bu yıl için bayram kredisi kampanyası oluşturmamış olsa da uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca ING'nin uygun ödeme koşulları ile geri ödemenizi de rahatça yapabilirsiniz.