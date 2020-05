Kovid-19 tatil tercihlerini değiştirdi: Yatlara talep arttı

tatili planı yapmaya başlayanlar, Coronavirüs salgını nedeniyle izole olabilecekleri seçeneklere yöneldi. Bütçesi uygun birçok kişi, kalabalıktan uzak kalmak için yat kiralamaya başladı., "İzole yaşamı isteyen insan sayısı her geçen gün artıyor. Önümüzdeki günlerde gelecek olan rezervasyonlara göre, yoğunluk haritamız daha da şekillenecektir" dedi. Turizm sezonun alternatiflerini oluşturmaya çalıştıklarını belirten Öztürk, "Deniz turizmi, Türkiye turizminin neredeyse yüzde 22 payına sahip. Şu anda kruvaziyerde beklenti söz konusu değil. 2021'den sonra var olacağını düşünüyoruz. Şu anda gündemde olan, yata yönelik talep" ifadesini kullandı. Sektörün her boyuttaki rezervasyon taleplerini karşılayabilecek durumda olduğunu anlatan Öztürk, şöyle konuştu: "Vira Bismillah deyip başlayabilecek konumdayız. Bütün sektör üyelerimizle birlikte teknelerimizi hazır etmiş vaziyetteyiz ve her türlü talebi karşılarız. Her geçen gün yeni rezervasyonların alındığını duyuyor ve seviniyoruz."TÜROB Başkanı Müberra Eresin,dedi.