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    • Ekonomi
    • 17.05.2020 Gazete
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    otoda fiyatlar yükseldi

    Coronavirüs sürecinde otomobil fiyatları yükseldi. Cardata'nın analizine göre; Aralık-Nisan döneminde fiyatı en çok artan ikinci el otomobil yüzde 24.07 ile 2016 model 1.6 i-VTEC Eco oldu. 2015 model yılı 1.5 TDCI yüzde 23.75 fiyat artışıyla ikinci sırada gelirken, 2015 model Dacia Duster 1.5 DCI 4x4 yüzde 22.22 ile üçüncü sırada yer aldı.

    İkinci el otoda fiyatlar yükseldi
    Coronavirüs sürecinde otomobil fiyatları yükseldi. Cardata'nın analizine göre; Aralık-Nisan döneminde fiyatı en çok artan ikinci el otomobil yüzde 24.07 ile 2016 model 1.6 i-VTEC Eco oldu. 2015 model yılı 1.5 TDCI yüzde 23.75 fiyat artışıyla ikinci sırada gelirken, 2015 model Dacia Duster 1.5 DCI 4x4 yüzde 22.22 ile üçüncü sırada yer aldı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "İkinci el araç fiyatları talep patlamasından dolayı yükselmeye devam ediyor. Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde de talep sürecektir" dedi.
    Haberler Ekonomi İkinci el otoda fiyatlar yükseldi
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