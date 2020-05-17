E-ticarette iade kotası oyunu

Coronavirüs sürecinde internetten alışveriş artarken, bazı tüketiciler de sorunlarla karşılaşıyor. Edirne Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, bazı alışveriş sitelerinden alınan ve iade edilmek istenilen ürünlerin kargo firmaları tarafından 'kota doldu' denilerek alınmadığını öne sürdü. Altun, "Tanınmış bir siteden musluk aldık, ürünü beğenmedik ve iade etmek istiyoruz. Kargo firmasına gidiyoruz, görevli 'Alamıyoruz, kota dolu' diyor" ifadesini kullandı. Altun'un kızı Avukat Büşrahan Altun da "Bu şekilde cayma hakkının kullanılması engelleniyor" dedi.