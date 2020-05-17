E-ticarette iade kotası oyunu

sürecinde internettenalışveriş artarken, bazıtüketiciler de sorunlarlakarşılaşıyor.bazı alışveriş sitelerindenalınan ve iade edilmekistenilen ürünlerin kargofirmaları tarafından 'kotadoldu' denilerek alınmadığınıöne sürdü. Altun, "Tanınmışbir siteden musluk aldık,ürünü beğenmedik ve iadeetmek istiyoruz. Kargofirmasına gidiyoruz, görevli'Alamıyoruz, kota dolu' diyor"ifadesini kullandı. Altun'unkızı Avukat BüşrahanAltun da "Bu şekildecayma hakkınınkullanılmasıengelleniyor"dedi.