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Bim 19 Mayıs 2020 ürünlerinin ikinci sayfasında çamaşır ürünleri yer almakta. Kadınlar için, erkekler için ve çocuklar için seçenekler sunan sayfa ürünlerinde hemen hemen her şey var. Bu ürünlerin tamamını görsel detaydan öğrenebilirsiniz. Şimdi o merak edilen görseller ile incelememize devam edelim.