HERKESE UYGUN FAİZLİ KREDİ! TÜM HERKES 0.79 FAİZ ORANINDAN FAYDALANABİLECEK

NG Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz tarafından yapılan açıklamada ING'nin, Koronavirüs salgını ve yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, müşteri olsun olmasın tüm bireyler için ihtiyaç kredisinde kolaylık sağlamaya karar verdiklerini belirterek %0.79 faiz oranı ve 60 aya kadar vade seçenekleriyle bireysel ihtiyaç kredileri için başvuruların alınmaya başladığını duyurdu. Uygun ve esnek ödeme koşullarıyla Ramazan bayramı öncesi acil nakit ihtiyacını gidermek için ING ihtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlara da müjdeli haberi vermiş oldu!

ING Bank'tan 0.79 faiz ve 60 ay vade seçeneği ile hayata geçirilen ihtiyaç kredisi başvuruları, ING Mobil ve ING resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular hali hazırda başladı!