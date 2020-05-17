Bayram için ihtiyacı olan vatandaşlara da bazı bankalar tarafından kredi imkanları sunuluyor. Bu hafta iki banka daha 3 ay ertelemeli bayram kredisi fırsatını duyurdu. İşte İNG, İş Bankası, TEB, Finansbank, Şekerbank, Ziraat, ve bireysel kredi faiz oranları detayları sayfamızda
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
Son olarak yakın zamanda konut kredisi faizini indiren Yapı Kredi'nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.
ING Bank'tan Bayram öncesi kredi müjdesi geldi!
ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek! ING Bank'tan Bayram öncesi kredi müjdesi geldi! ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek!
ING Bank'tan Bayram öncesi kredi müjdesi geldi! ING Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! ING Bank Bayram kredisi başvuruları şubeye gitmeye gerek olmadan internet üzerinden yapılabilecek!
ING Bank, vatandaşa uygun faiz oranı ve vade seçeneğiyle ihtiyaç kredisi sunuyor! ING Bank Türkiye'den yapılan açıklamada, banka müşterisi olsun olmasın, başvuru yapan herkese 60 ay vadeli, 0.79 faiz oranlı ihtiyaç kredisi verileceği belirtildi. ING tarafından yapılan açıklamayla, güçlü bankacılık anlayışıyla her zaman en kolay ve zahmetsiz kredi paketlerini sunan ING Türkiye'nin, bireysel ihtiyaç kredileri için de faiz oranlarını 0.79'a düşürdüğü belirtildi.
ING Bank, müşterisi olsun veya olmasın tüm bireysel kişiler için uygun faiz oranlı ve 60 aya kadar vade seçeneğiyle ihtiyaç kredi paketlerini duyurdu. ING Bireysel ihtiyaç kredi başvuruları, şubeye gerek olmaksızın ING Mobil bankacılık uygulaması üzerinden yahut ing.com.tr adresinden kolaylıkla yapılabilecek. Ing müşterilerine kredilerde bir de kolaylık sağlanıyor. Şöyle ki ING Bank'ın halihazırdaki müşterileri, ING İnternet Bankacılığı ve ING Mobil uygulamaları üzerinden ING Bank 0.79 faiz oranı ve 60 ay vade seçenekli ihtiyaç kredilerini derhal kullanabilecekler. ING Bank müşterisi olmayan bireysel kişiler ise yine şubeye gitmeden, ilgili evraklarla kredi başvurusunda bulunabilecekler.
HERKESE UYGUN FAİZLİ KREDİ! TÜM HERKES 0.79 FAİZ ORANINDAN FAYDALANABİLECEK
NG Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz tarafından yapılan açıklamada ING'nin, Koronavirüs salgını ve yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, müşteri olsun olmasın tüm bireyler için ihtiyaç kredisinde kolaylık sağlamaya karar verdiklerini belirterek %0.79 faiz oranı ve 60 aya kadar vade seçenekleriyle bireysel ihtiyaç kredileri için başvuruların alınmaya başladığını duyurdu. Uygun ve esnek ödeme koşullarıyla Ramazan bayramı öncesi acil nakit ihtiyacını gidermek için ING ihtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlara da müjdeli haberi vermiş oldu!
ING Bank'tan 0.79 faiz ve 60 ay vade seçeneği ile hayata geçirilen ihtiyaç kredisi başvuruları, ING Mobil ve ING resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular hali hazırda başladı!
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0,96
Tüketici kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0,94
İhtiyaç kredisi: 1,07
Konut kredisi: 0,94
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,05
Konut kredisi: 0,94
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,34
İhtiyaç kredisi: 1,19
Konut kredisi: 1,09
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.11 (0 km) 1,13 (2.el araçlarda)
İhtiyaç kredisi: 1,45
Konut kredisi: 0,99
QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,45
İhtiyaç kredisi: 1,04
Konut kredisi: 1,28
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 1,14
Konut kredisi: 0,99
ING KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1,09
İhtiyaç kredisi: 0,99
Konut kredisi: 0,99
Bireysel Kredi Oranları Düştü
Yalnızca reel kişiler bu krediyi kullanabilmektedir. Bireysel kredilerde 0,99'a varan faizler oranları ile kredi çekme fırsatını bulabilirsiniz. Böylelikle ihtiyaç krediler sayesinde düğün, eğitim, tatil, gıda ya da alışveriş gibi her türlü nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve kredi fırsatı sayesinde güçlük çekmezsiniz. Üstelik sizler için sunulan ödeme kolaylığı sayesinde taksitlendirme fırsatı ile kredi borçlarınızı kolay bir şekilde ödeme fırsatını bulabileceksiniz.