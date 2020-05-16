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    • Ekonomi
    • 16.05.2020 22:34
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    • 16.05.2020 22:36
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    Son dakika: 'tan ' Kalkanı’ paylaşımı

    Son dakika haberine göre, hesabından yaptığı açıklamada " kalkanının olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da göreceğiz" dedi.


    hesabından yaptığı açıklamada "Ekonomik istikrar kalkanının olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da göreceğiz" dedi.


    Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter hesabının paylaştığı videoyu alıntılayarak, "Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız" dedi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paylaşımı
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