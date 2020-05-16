Kafeler, kahvehaneler ve oteller ne zaman açılacak sorusu havaların ısınmasıyla birlikte milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Bilindiği üzere bu hafta pazartesi günü AVM, kuaför, berber ve güzellik merkezler çeşitli kurallara uyulması şartıyla açıldı. Bu kapsamda faaliyeti geçici bir süreliğine durdurulan mekanların ne zaman açılacağı merak konusu oldu.

KAFELER VE KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler ve kahvehaneler ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, spor salonları ve sinemaların bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde açıklama yapılması bekleniyor.

OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.