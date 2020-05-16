Sigara fiyatlarına ilişkin yaşanan son gelişmeler pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Tütün ürünlerine getirilen vergi oranının artırılmasıyla sigara tiryakileri de sigara fiyatlarını araştırmaya başladı. En ucuz sigara hangisi sorusuna yanıt aranıyor. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu? Winston, Kent, Camel, HD, LM, Muratti marka sigaralara zam var mı? İşte son gelişmeler...

HANGİ MARKA SİGARALARA ZAM GELDİ?

Henüz fiyat artışı sigara fiyatlarına yansımadı. Bu kapsamda hangi marka sigaralara zam geldiğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Sigara üreticisi firmalardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.