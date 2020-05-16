Sigaraya ne zaman zam gelecek, ne zaman uygulanacak? Gözler orada! Hangi marka sigaralara zam yapıldı?

Sigara tiryakileri bu hafta yaşanan gelişmenin ardından sigara fiyatlarına firmalar tarafından zammın ne zaman uygulanacağını sorguluyor. Bu hafta içerisinde sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artışla 0,3899 liradan 0,4569 liraya yükseltildi. Peki, sigaraya ne zaman zam gelecek, ne zaman uygulanacak? Hangi markalara sigaralara zam yapıldı? İşte detaylar...

SİGARAYA NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Sigaraya ne zaman zam gelecek sorusu henüz yanıt bulmadı. Henüz fiyat artışı sigara fiyatlarına yansımadı. Bu kapsamda hangi marka sigaralara zam geldiğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Sigara üreticisi firmalardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.