Hafta sonu anlık altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Dün İstanbul'da kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.565,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 386,20 liradan işlem gördü. Peki, 16 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: