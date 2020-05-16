Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Anlaşmaya varıldı!

Rusya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonda görüştüğü belirtildi.

ANLAŞMA YAPILDI

Açıklamada, "Taraflar, Rus ve Türk şoförlerin karşılıklı nakliyelerde ülkelerimizde kalma süresindeki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik karşılıklı atılan adımları olumlu bir şekilde değerlendirdiler. Her iki ülkenin kara yolu nakliye şoförlerinin, Rusya ve Türkiye üzerinden transit geçişlerine yönelik süre sınırlamalarının da kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.