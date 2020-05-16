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    • Ekonomi
    • 16.05.2020 16:20
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    • 16.05.2020 16:20
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    'dan flaş açıklaması: Anlaşmaya varıldı!

    Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşüldüğü belirtilerek ile kara yolu taşımacılığında uygulanan bazı süre sınırlamalarının karşılıklı olarak kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıklandı.

    Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması: Anlaşmaya varıldı!

    Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonda görüştüğü belirtildi.

    ANLAŞMA YAPILDI
    Açıklamada, "Taraflar, Rus ve Türk şoförlerin karşılıklı nakliyelerde ülkelerimizde kalma süresindeki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik karşılıklı atılan adımları olumlu bir şekilde değerlendirdiler. Her iki ülkenin kara yolu nakliye şoförlerinin, Rusya ve üzerinden transit geçişlerine yönelik süre sınırlamalarının da kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.

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