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    • Ekonomi
    • 16.05.2020 16:18
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    • 16.05.2020 16:26
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    Son dakika: 'den 'a özel uçuş!

    Son dakika haberleri... Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 'ün 'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 2020'de 'dan 'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.

    Türk Hava Yolları (), Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 'ün 'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de 'dan 'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.

    Bayrak taşıyıcı hava yolunun bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

    Haberler Ekonomi Son dakika: THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş!
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