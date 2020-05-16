Milyonların hesabına anında yatırıldı! Üç fırsattan birisini tercih edebiliyorsunuz! 6 aya kadar...

BAŞVURULAR, 1 NİSAN'DAN İTİBAREN KABUL EDİLMEYE BAŞLANDI

Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilmeye başlandı.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.