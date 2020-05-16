Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde: "Ülkemizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz gibi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa etmek de hamdolsun bize nasip oldu. Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir."