Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde: "Ülkemizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz gibi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa etmek de hamdolsun bize nasip oldu. Pek çok projemizle birlikte Türkiye, inşallah ulaşımda bölgesel merkez konumuna yükselecektir."
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ÖZELLİKLERİ
Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak köprünün son blok yerleştirme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldı.
Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesinin Sütlüce mevkisi ile Asya tarafındaki Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi arasında yer alacak köprüyle ilgili deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarında yapılan çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.
Suyun içindeki blokların yerleştirilmesi ve köprünün ayakları yükselmesiyle Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkler açıkça görülmeye başladı.
Her iki yakada 333'er metrelik iki ayağı oluşturacak toplam 4 kule, 32'şer blokun yerleştirilmesiyle 318 metre yüksekliğe ulaşılacak. Böylece kuleler tamamlandı.
Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu sağlayacak. Köprü, söz konusu bölgelerde ekonomik gelişime, sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan verecek.