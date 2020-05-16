Gram, çeyrek altın fiyatları için tahminler gelmeye devam ediyor. Son olarak dev banka kritik bir tarih verdi ve uyardı. Altın fiyatları 2 bin doları geçecek! Dev banka uyardı ve tarih verdi. Güvenilir bir liman olarak tarif edilen altın fiyatlarında dalgalı bir seyir görülüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 384 liradan işlem görüyor. Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 384,9 liradan tamamladı. Peki gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar bilezik altın fiyatları ne olacak? Dev bankadan açıklama geldi.
ALTIN FİYATLARI DOLARI GEÇECEK!
Citigrup, altın fiyatlarının tarihi bir seviye olan 2 bin dolar bandını aşarak yeni zirveler arayışına geçeceğini belirtti. Banka analistlerine göre altın fiyatları küresel ve yerel konjektörde bulunan tedirginli ve ticari savaş ortamında nemalandığını ve bu seviyeden güçlenerek çıkacağını belirtti.
Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti.
Yabancı bankanın altın yorumu ve tahminin den hareketle 2011 yılında 1921 dolar ile tarihi seviyesini gören altın için 2020 ve 2021 yılında bu rekoru egale edeceğini belirtti. Citigroup İnc. altın fiyatlarının 2021 yılında 2 bin doların üzerine çıkacağını ve bu seviyeden dengelenme sağlayarak yeni zirvelere ulaşacağını tahmin ediyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 384 liradan işlem görüyor. Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 384,9 liradan tamamladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 631 lira, Cumhuriyet altını da 2.576 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.715 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, dün ABD merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının para politikasının sınırlarına gelindiği şeklinde yorumlanması ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.
Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.