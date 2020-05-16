Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kimlere verilir? Seyahat izin belgesi sorgulama nasıl yapılır?

ALO 199 ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMA

ALO 199 hattını arayarak başvuru işlemi yapabilirsiniz. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecektir.

İçişleri Bakanlığı'na ait Alo 199, e-Devlet Kapısı, otogar veya havaalanlarında oluşturulan başvuru masaları ile valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla seyahat izin belgesi alabilirsiniz.

ALO 199 BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER İSTİSNA OLACAK?

Söz konusu kısıtlamanın ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan "Seyahat İzin Kurulları"nca düzenlenecek seyahat izin belgesi istisnaları şunlar:

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,