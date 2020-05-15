Türk Telekom, ilk 3 ayda yüzde 17 büyüme ile 6.3 milyar lira gelir elde ederek 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını ikiye katlayan Türk Telekom, 661 milyon lira net kâra imza attı. Türk Telekom'un FAVÖK'ü yüzde 12 artışla 3 milyar liraya çıkarken; FAVÖK marjı 47.2 oldu.
4 KATINA ÇIKTI
"2020'ye sağlıklı ve güçlü başlangıç yaptık" diyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şu değerlendirmeyi yaptı: "Konsolide gelirlerimiz, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17 büyüme kaydetti. Nakit akış yaratma kapasitemiz artmaya devam ederken, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalması, içinden geçtiğimiz bu olağanüstü durumda dahi öngörülebilir finansal giderler ve net kâr yaratma mıza olanak sağladı. Vergi öncesi net kârımız geçen yıla göre yaklaşık 4 katına çıktı."
'KESİNTİSİZ İLETİŞİM'
Ümit Önal, yılın ilk çeyreğinde 563 bin net abone kazanımı sağladıklarını, abone sayısının 48.4 milyona ulaştığını söyledi. Önal, "81 ilde 30 bini aşkın çalışanımız, yaygın ve güçlü altyapı yatırımlarımız, 308 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla kesintisiz ve güvenli iletişimi sağlamaya devam ediyoruz" dedi.
'YATIRIM ÖNGÖRÜMÜZÜ YÜKSELTTİK'
Yılın ilk çeyreğinde güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar kaydettiklerini aktaran Önal, "Bu sonuçlar neticesinde, FAVÖK için belirlediğimiz yıllık öngörümüzü 12.4 milyar liradan 12.4-12.6 milyar lira aralığına, yıllık yatırım öngörümüzü ise yaklaşık 5.8 milyar liradan yaklaşık 6.4 milyar liraya yükselttik" dedi.
DATA KULLANIMI YÜZDE 45 ARTTI
Yaşanan süreçte internet trafiğinin arttığını, üst paketlere geçişin hızlandığını belirten Önal, "Ortalama günlük sabit data kullanımı Şubat'a kıyasla Mart'ta yüzde 20, Nisan'da yüzde 45 arttı. 'Online İşlemler' uygulamasını kullanan tekil abone son 3 ayda 2 milyon arttı" dedi.
4 KATINA ÇIKTI
"2020'ye sağlıklı ve güçlü başlangıç yaptık" diyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şu değerlendirmeyi yaptı: "Konsolide gelirlerimiz, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17 büyüme kaydetti. Nakit akış yaratma kapasitemiz artmaya devam ederken, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalması, içinden geçtiğimiz bu olağanüstü durumda dahi öngörülebilir finansal giderler ve net kâr yaratma mıza olanak sağladı. Vergi öncesi net kârımız geçen yıla göre yaklaşık 4 katına çıktı."
'KESİNTİSİZ İLETİŞİM'
Ümit Önal, yılın ilk çeyreğinde 563 bin net abone kazanımı sağladıklarını, abone sayısının 48.4 milyona ulaştığını söyledi. Önal, "81 ilde 30 bini aşkın çalışanımız, yaygın ve güçlü altyapı yatırımlarımız, 308 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla kesintisiz ve güvenli iletişimi sağlamaya devam ediyoruz" dedi.
'YATIRIM ÖNGÖRÜMÜZÜ YÜKSELTTİK'
Yılın ilk çeyreğinde güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar kaydettiklerini aktaran Önal, "Bu sonuçlar neticesinde, FAVÖK için belirlediğimiz yıllık öngörümüzü 12.4 milyar liradan 12.4-12.6 milyar lira aralığına, yıllık yatırım öngörümüzü ise yaklaşık 5.8 milyar liradan yaklaşık 6.4 milyar liraya yükselttik" dedi.
DATA KULLANIMI YÜZDE 45 ARTTI
Yaşanan süreçte internet trafiğinin arttığını, üst paketlere geçişin hızlandığını belirten Önal, "Ortalama günlük sabit data kullanımı Şubat'a kıyasla Mart'ta yüzde 20, Nisan'da yüzde 45 arttı. 'Online İşlemler' uygulamasını kullanan tekil abone son 3 ayda 2 milyon arttı" dedi.