Koronavirüs önlemleri arasında uçak seferleri iptali de yer aldı. Alınan kararlara göre uçak seferleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, uçak seferleri var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Pegasus, Türk Hava Yolları ve Anadolujet firmaları yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri hakkında bilgiler verdi. Peki, uçak seferleri var mı? İşte, uçak seferleri hakkında merak edilen bazı bilgiler... THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uçuşlarda önemli düzenlemelere gidildiği belirtildi. Konu ile ilgili yapılan son açıklamada seferlerin yeniden ileri bir tarihe alındığı bildirildi. Peki yurtiçi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?