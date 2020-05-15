Koronavirüs önlemleri arasında uçak seferleri iptali de yer aldı. Alınan kararlara göre uçak seferleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, uçak seferleri var mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Pegasus, Türk Hava Yolları ve Anadolujet firmaları yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri hakkında bilgiler verdi. Peki, uçak seferleri var mı? İşte, uçak seferleri hakkında merak edilen bazı bilgiler... THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uçuşlarda önemli düzenlemelere gidildiği belirtildi. Konu ile ilgili yapılan son açıklamada seferlerin yeniden ileri bir tarihe alındığı bildirildi. Peki yurtiçi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
HAZİRAN AYINDA 19 ÜLKEYE UÇUŞ PLANLANIYOR
Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek.
Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.
UÇUŞLARIN KADEMELİ OLARAK ARTIRILMASI PLANLANIYOR
Haziran ayında yurt dışı uçuşlarına başlamayı planlayan THY, Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşlarını artıracak.
Yapılan planlamaya göre THY Temmuz ayında 74 ülke ve 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planladı.
Böylelikle uçuşlar üç aylık dönemde kademeli olarak arttırılacak.
UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur.
Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden talep formu doldurabilirsiniz.
Pegasus tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 16.05.2020 tarihinden 27.05.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerin iptal edildiği duyuruldu. İşte açıklama:
25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden corona virüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemleri aşağıdaki gibi düzenlenecektir.
İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz açığa alma işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.
Biletinizi açığa almak ücretsizdir.
Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz.
Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ÜCRETSİZ İADE hakkına sahip olursunuz.
Açığa almış olduğunuz bileti yeniden kullanırken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.
Ücretsiz Değişiklik
İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz değişiklik işleminizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.
26 Mart 2020 ve öncesinde alınan biletlerde cezasiz ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar dilediğiniz bir uçuşla degisiklik yapabilirsiniz.
26 Mart 2020 tarihinden sonra alınacak biletlerde seferin iptal olması halinde değişiklik cezası ödemeden sadece varsa yeni biletle arasındaki ücret farkını ödeyerek değişiklik yapabilirsiniz.
Bilet değişikliği yaparken seçmiş olduğunuz yeni bilet ile eski biletiniz aynı ücret sınıfında olduğu sürece bilet farkı alınmayacaktır.
Ücretsiz İade
İptal olan uçuşlarınızdan doğan ücretsiz iade işleminizi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.
25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için iade ödemenizi karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra alabilirsiniz.