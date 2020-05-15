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    • Ekonomi
    • 15.05.2020 13:39
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    • 15.05.2020 13:42
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    duyurdu! 100 TL'lik yeni banknotlar geliyor

    10 TL'lik yeni banknotların 4 Mayıs'tan itibaren kullanıma sokulmasının ardından , 100 liralık yeni banknotların da 20 Mayıs'tan itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

    Merkez Bankası duyurdu! 100 TL'lik yeni banknotlar geliyor

    'ndan yapılan açıklamada, "1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 100 TL banknotlar 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir" denildi ve eklendi:

    İMZALAR DEĞİŞTİ
    "Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 100 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 100 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    GENEL GÖRÜNÜMDE DEĞİŞİKLİK YOK
    "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır."

    Açıklamaya göre, yeni tertip banknotların tedavüle verilmesinden sonra. I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.

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