‘Sağlığınız Bizde’ ürününü yeniledi

Türk Nippon Sigorta, Coronavirüs salgını nedeniyle Türk sigorta sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, Medical Park Hastaneleri işbirliğiyle hayata geçirdikleri 'Sağlığınız Bizde' tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) kapsamına Covid-19'u aldı. Ayrıca ürünün kullanıcıları, Medical Park Hastaneleri'nin farklı branşlardaki hekimleri ile görüntülü görüşme yapabilecek ve sağlık durumlarıyla ilgili yönlendirme alabilecek. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, zor dönemlerde sigortalılarının yanında olduklarını gösteren ve bir sosyal fayda olarak nitelendirilebilecek bu değişikliğin, küresel anlamda tüm dünyayı etkisi altına almış salgınla ilgili sigortalıları bir nebze de olsa rahatlatacağını ve riskin oluşması halinde, sigortalının hastane seçimi yapabilmesine olanak sağlayacağını ifade etti.