Pandemi sosyal yardımı başvuru sorgulama nasıl yapılır? Milyonlar başvuru yaptı! Sonuçlar...

1000 TL pandemi sosyal yardımı başvurularına bugüne kadar milyonlarca kişi başvuruda bulundu. Yakın bir zamanda açıklama yapan Bakan Selçuk, "Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1.000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-Devlet üzerinden başvuru başlattık. Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık." dedi. Başvuru yapanlar ise sonuçları öğrenmek istiyor.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Değerlendirmelerin tamamlandığı ailelere ise ödemeler yapılıyor.

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