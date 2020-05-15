Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 14,20 15,77 -9,96 Deva Holding 18,90 19,58 -3,47 Petkim 3,46 3,54 -2,26 İş Yatırım Menkul Değerler 5,50 5,60 -1,79 İpek Doğal Enerji 13,90 14,15 -1,77 Gübre Fabrikaları 18,30 18,57 -1,45 ASELSAN 28,86 29,22 -1,23 Reysaş GMYO 4,96 5,02 -1,20 Arçelik 14,84 15,01 -1,13 Ereğli Demir Çelik 7,91 8,00 -1,12 Koç Holding 14,90 15,06 -1,06 Akçansa 7,58 7,66 -1,04 İş Bankası (C) 4,78 4,83 -1,04 Aksigorta 5,87 5,93 -1,01 Torunlar GMYO 2,32 2,34 -0,85 Eczacıbaşı Yatırım 11,91 12,00 -0,75 Sabancı Holding 8,13 8,19 -0,73 Tüpraş 81,90 82,50 -0,73 İskenderun Demir Çelik 6,91 6,96 -0,72 Özak GMYO 2,84 2,86 -0,70