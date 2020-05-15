Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.05.2020 20:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2020 20:48
    ABONE OL

    da en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 15 Mayıs en çok değer kaybeden hisseler

    İstanbul'da endeksi, 15 Mayıs'ı yüzde 0,58 değer kazancıyla 99.768,15 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    İstanbul'da, bugün endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alkim Kimya 14,20 15,77 -9,96
    Deva Holding 18,90 19,58 -3,47
    Petkim 3,46 3,54 -2,26
    İş Yatırım Menkul Değerler 5,50 5,60 -1,79
    İpek Doğal Enerji 13,90 14,15 -1,77
    Gübre Fabrikaları 18,30 18,57 -1,45
    ASELSAN 28,86 29,22 -1,23
    Reysaş GMYO 4,96 5,02 -1,20
    Arçelik 14,84 15,01 -1,13
    Ereğli Demir Çelik 7,91 8,00 -1,12
    Koç Holding 14,90 15,06 -1,06
    Akçansa 7,58 7,66 -1,04
    İş Bankası (C) 4,78 4,83 -1,04
    Aksigorta 5,87 5,93 -1,01
    Torunlar GMYO 2,32 2,34 -0,85
    Eczacıbaşı Yatırım 11,91 12,00 -0,75
    Sabancı Holding 8,13 8,19 -0,73
    Tüpraş 81,90 82,50 -0,73
    İskenderun Demir Çelik 6,91 6,96 -0,72
    Özak GMYO 2,84 2,86 -0,70

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 15 Mayıs BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri