Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|10,14
|9,22
|9,98
|Brisa
|9,53
|8,67
|9,92
|Tat Gıda
|8,47
|7,73
|9,57
|Selçuk Ecza Deposu
|9,40
|8,79
|6,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,11
|5,72
|6,82
|Pegasus
|50,90
|48,04
|5,95
|Bursa Çimento
|4,11
|3,90
|5,38
|Çemtaş
|7,44
|7,10
|4,79
|Good-Year
|4,92
|4,70
|4,68
|Bim Mağazalar
|56,50
|54,20
|4,24
|İş Finansal Kiralama
|3,90
|3,75
|4,00
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,74
|6,50
|3,69
|Halkbank
|5,37
|5,19
|3,47
|İş GMYO
|1,61
|1,56
|3,21
|Enerjisa Enerji
|7,84
|7,60
|3,16
|Doğuş Otomotiv
|9,65
|9,36
|3,10
|Tofaş Oto Fabrikaları
|20,26
|19,66
|3,05
|Klimasan Klima
|16,82
|16,34
|2,94
|Şekerbank
|1,07
|1,04
|2,88
|Otokar
|136,00
|132,40
|2,72