Halk Bankası Hesap Bakiyesi Sorgulama (Sms ve İnternetten)

Türkiye Halk Bankası, bakiye sorgulama ve hesap işlemleri için; dijital bankacılık, internet bankacılığı, telefon ve mobil bankacılık işlemlerinin yanı sıra SMS sistemiyle de hizmet veriyor. Hızlı ve kolay işlem yapmak, bakiye bilgisi öğrenmek ve günün her saati transfer işlemleri gerçekleştirebilmek için Halk Bank bankacılık sistemlerinden yararlanabilirsiniz. Tüm işlem türleri ve yönergeleri makalede yer alıyor.

Halkbank SMS İle Bakiye Sorgulama

Halk Bankası müşterilerine özel hizmetler ile SMS talimat sistemi sunuluyor. SMS talimatı verilerek, hesap özeti ve bakiye sorgulama işlemleri yapılabilir. Bankanın tüm müşterilerine özel sunulan bu uygulama KOBİ bankacılık sisteminde de sunulmaktadır. Bireysel ve kurumsal tüm hesaplara ait bakiye bilgileri ve hesap özetlerini SMS ile öğrenebilirsiniz.

Bakiye sorgulama işlemleri için Halkbank 3401 numaralı SMS hattına mesaj atılması yeterlidir. Bankaya kayıtlı cep telefonu numarası üzerinden, güncel hesap özeti ve bilgileri sunuluyor. Halkbank bakiye bilgisi SMS'lerinde ücretlendirme uygulamamaktadır. Ancak kayıtlı olunan operatöre göre 1 SMS ücretlendirme yapılır.

Bakiye sorgulama için; BAKIYE yazarak 3401 numarasına SMS göndererek, güncel hesap bilgilerini öğrenebilirsiniz. Halkbank Parafly kart sahipleri, SMS uygulamasını kullanarak bakiye bilgilerini öğrenebilirler. İşlem için; BAKIYE yazarak bir boşluk ile Parafly kartın son 4 hanesini girerek, 3401'e gönderdiğiniz SMS ile güncel bakiye bilgilerini öğrenebilirsiniz. Parafly bakiye öğrenme işlemi Turkcell abonelerine özel sunulan bir uygulamadır.