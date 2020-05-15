Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, yurt dışından ithal edilen bir ilacın Haziran'da üretimine başlanacağını duyurdu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Yıl sonuna kadar aşı projelerimizde klinik aşamaya gelmek istiyoruz. Hastalığın tedavisinde kullanılan, şu anda dışarıdan ithal ettiğimiz bir ilacı yerli sentezde haziranda üretmeye başlayacağız. Bu bizim için oldukça sevindirici bir haber.

Yıl sonunda biz en azından insan deneyleri aşamasına geçebileceğimiz aşı modellerinin, alternatiflerinin elimizde olmasını bekliyoruz.

BEZ MASKE KONUSUNDA ÜLKEMİZDE BÜYÜK BİR ALTYAPI VAR

Bu virüsle mücadelenin en önemli ayağı sosyal mesafe. Burada artık maske hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak hayatımıza girecek. Maske dendiğinde insanların aklına daha önce cerrahi maske denen maskeler geliyordu. Artık bu kullanımın yaygınlaşmasıyla yıkanabilir bez maskelerin de faydalı olacağı deneylerle kanıtlanmış oldu. Bez maske konusunda ülkemizde büyük bir altyapı var. Biz şunu dedik, 'bu maskelerin bir standardı olması lazım.' Dünyada böyle bir standart yok. Firmalar üretmek istiyorsa bu standartlara göre üretecek.