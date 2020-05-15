Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’ye yeni görev

    ve Emeklilik'te üst düzey yönetim kademesinde önemli bir görev değişikliği gerçekleşti. 2018 yılından beri Halk Hayat ve Emeklilik'te , Operasyon ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan , Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili ve olarak atandı. Cebeci'nin, Halk Hayat ve Emeklilik'in iş süreçlerinin robotik uygulamalarla optimize edilmesinde ve pek çok sürecin dijital olarak kurgulanmasında önemli katkıları olmuştu.

    Hakan Cebeci’ye yeni görev
    Halk Hayat ve Emeklilik'te üst düzey yönetim kademesinde önemli bir görev değişikliği gerçekleşti. 2018 yılından beri ve Emeklilik'te , Operasyon ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Cebeci, Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili ve olarak atandı. Cebeci'nin, Halk Hayat ve Emeklilik'in iş süreçlerinin robotik uygulamalarla optimize edilmesinde ve pek çok sürecin dijital olarak kurgulanmasında önemli katkıları olmuştu.
    Haberler Ekonomi Hakan Cebeci’ye yeni görev
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri