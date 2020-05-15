Hakan Cebeci’ye yeni görev

Halk Hayat ve Emeklilik'te üst düzey yönetim kademesinde önemli bir görev değişikliği gerçekleşti. 2018 yılından beri Halk Hayat ve Emeklilik'te Bilgi Teknolojileri, Operasyon ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Cebeci, Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Cebeci'nin, Halk Hayat ve Emeklilik'in iş süreçlerinin robotik uygulamalarla optimize edilmesinde ve pek çok sürecin dijital olarak kurgulanmasında önemli katkıları olmuştu.