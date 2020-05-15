Piyasaların son işlem gününde dolar ve euro başta olmak üzere döviz kurlarını öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Dolar/TL, 6 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 6,8996 seviyesine kadar gerileyerek önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,91 seviyelerinden işlem görüyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 azalışla 386,20 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.565,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 386,20 liradan işlem gördü.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi ve bütçe verileri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar, Avro Bölgesinde büyüme ve Almanya'da büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,90'ın altında kapanış olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 6,85 ve 6,79 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydetti.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 değer kazanarak 331 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 artarak 10.480 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 5.821 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 primle 6.604 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 kazançla 4.326 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 artışla 17.077 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0810, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 1,2210 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, karantina tedbirlerinin gevşetilerek ekonomilerin yeniden açılmaya başlamasının pay piyasalarında pozitif fiyatlandığını ifade etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4,5 milyonu geçerken, vaka ve ölüm sayılarındaki artışın ivme kaybetmeye devam etmesi, hükümetleri karantina tedbirlerini kaldırma konusunda cesaretlendiriyor. Ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliği fiyatlamaya çalışan piyasalarda ise salgında ikinci dalga yaşanabileceği endişelerinin volatiliteyi artırdığı görülüyor.
Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi endeksi yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede perakende satışlar ise nisanda tahminler doğrultusunda yüzde 7,5 geriledi.
Verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselerek 2.875 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artarak günü 20.037 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 107,1 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 düşüşle 30.818 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalışla 23.807 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 1.930 puanda seyrediyor.