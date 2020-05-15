Piyasaların son işlem gününde dolar ve euro başta olmak üzere döviz kurlarını öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Dolar/TL, 6 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 6,8996 seviyesine kadar gerileyerek önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 6,91 seviyelerinden işlem görüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?