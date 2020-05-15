Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Haftanın kapanış gününde İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 azalışla 386,20 liradan tamamladı. Peki, 15 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...

15 MAYIS ÇEYREK, GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: