Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Haftanın kapanış gününde İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 azalışla 386,20 liradan tamamladı. Peki, 15 Mayıs çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...
15 MAYIS ÇEYREK, GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|387,30
|387,50
|386,00
|386,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.552,00
|2.573,00
|2.544,00
|2.565,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|353,20
|357,20
|352,00
|356,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.494,00
|2.514,00
|2.486,00
|2.506,00
|Yarım Ziynet
|1.247,00
|1.257,00
|1.243,00
|1.253,00
|Çeyrek Ziynet
|624,00
|629,00
|621,00
|626,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 azalışla 386,20 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.565,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 386,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 387 BİN 530 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 384 bin 900 lira, en yüksek 388 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 387 bin 530 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 301 milyon 29 bin 236,85 lira, işlem miktarı ise 3.410,06 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 308 milyon 307 bin 519,12 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat, İthalat Sanayi ve Ticaret. Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,97 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,95, dolar/TL yüzde 3,04, avro/TL yüzde 2,84 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 97.740,33, en yüksek 100.864,90 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,97 artarak 99.768,15 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,95 kayıpla 386,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,91 azalışla 2.565,00 lira oldu. Geçen hafta 639,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 626,00 liraya geriledi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 3,04 değer kaybıyla 6,9150 lira ve avro yüzde 2,84 azalışla 7,4940 lira oldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,85 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,14 ile para piyasası fonları oldu.
Petrol ve altın fiyatları yükseldi
İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - ABD petrol stoklarında geçen hafta 700 bin varil düşüş olduğunu gösteren veriler ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un, petrol piyasalarında dengelenmenin erken sinyallerinin görülmeye başladığına ilişkin açıklamasıyla petrol fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı da 1,730 doları aştı.
IEA'dan Perşembe günü yapılan değerlendirmede, yapılan kısıntıların etkisiyle Mayıs ayında küresel petrol üretiminin günde ortalama 12 milyon varil düşüşle, 88 milyon varile çekilerek son dokuz yılın en düşük düzeyine inmesinin beklendiği vurgulandı.
IEA değerlendirmesinde, bir yandan petrol üretimi kısıntıları sürerken, küresel düzeyde birçok ülkede de, Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıntıların kademeli olarak kaldırılmaya başlandığına da dikkat çekildi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), Nisan ayında aldıkları karar gereği 1 Mayıs'tan itibaren petrol üretiminde günde 9.6 milyon varil kısıntı uyguluyor. OPEC+ tarafından uygulanan kısıntılar ABD, Kanada gibi diğer üreticiler tarafından da destekleniyor. Suudi Arabistan 1 Haziran'dan itibaren mevcut kısıntılarını 1 milyon varil daha genişleteceğini açıkladı.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.56 artışla 29.94 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.54 artışla 26.42 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.20 düşüşle 15.76 dolar,
- altın, yüzde 1.03 artışla 1,733.79 dolar,
- bakır, yüzde 0.33 düşüşle 5,212.00 dolar,
- platin, yüzde 0.92 artışla 772.77 dolar,
- paladyum yüzde 1.13 düşüşle 1,818.24 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 387 liraya, çeyrek altın 634 liraya, Cumhuriyet altını da 2,529 liraya yükseldi.