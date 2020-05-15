15 Mayıs sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu son günlerde merak konusu oldu. Bilindiği üzere bu hafta tütün ürünleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sigara ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artırıldı. Buna göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artışla 0,3899 liradan 0,4569 liraya yükseltildi. Aynı karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 lira olarak korundu. İşte detaylar...

HANGİ MARKA SİGARALARA ZAM GELDİ?

Henüz fiyat artışı sigara fiyatlarına yansımadı. Bu kapsamda hangi marka sigaralara zam geldiğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Sigara üreticisi firmalardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.