AXA’dan COVID-19 mücadelesine destek

AXA, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği Covid-19'a karşı dünya çapında salgınla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla önemli adımlar atıyor. Axa, Araştırma Fonu ile Covid-19'a karşı Pastör Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma ve aşı geliştirme çalışmalarına 5 milyon euro kaynak ayırırken, benzer şekilde 30 binden fazla mühendis, araştırmacı ve bilgisayar mühendisinin teşhis ve tedavi çözümleri üzerinde çalıştığı açık kaynaklı platform Just One Giant Lab'in Covid- 19 girişimine de destek sağlıyor. Axa, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 60 ülkede bin 204 hastane ve sağlık merkezi arasında iyi uygulamaların paylaşılmasını hedefleyen 101 Fund platformunun çalışmalarına küresel bir kaynak desteği de veriyor.
'ÖNCE GÜVENLİK'
Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği Covid- 19 sürecinde ilk önceliğimiz, çalışma arkadaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve bu zorlu dönemde de müşterilerimize ve dağıtım kanallarımıza hizmet vermeye devam edebilmek için gerekli aksiyonları almak oldu" diyen Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken; attıkları adımları şöyle anlattı: "12 Mart itibarıyla tüm çalışma arkadaşlarımızın evlerinden çalışabilmeleri için uzaktan çalışma sistemimizi devreye aldık ve bu sisteme hızla adapte olduk. Sigortalılarımızın kesintisiz hizmet alabilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sadece eksiksiz ve hızlı bir şekilde hasar ödeyen bir şirket olmanın ötesinde müşterilerimizin gerçek çözüm ortağı olma hedefimizle, yerinde çekici ve yerinde cam değişimi hizmeti gibi müşterilerimizin sosyal izolasyonlarına destek olacak hizmetler sunuyoruz. Axa Sigorta olarak sözleşmelerde istisna olmasına rağmen, Covid-19 bulgusunun pozitif olduğu vakalarda özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalılarımıza tedavi masraflarını ödeme kararı aldık."
'ÖNCE GÜVENLİK'
Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği Covid- 19 sürecinde ilk önceliğimiz, çalışma arkadaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve bu zorlu dönemde de müşterilerimize ve dağıtım kanallarımıza hizmet vermeye devam edebilmek için gerekli aksiyonları almak oldu" diyen Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken; attıkları adımları şöyle anlattı: "12 Mart itibarıyla tüm çalışma arkadaşlarımızın evlerinden çalışabilmeleri için uzaktan çalışma sistemimizi devreye aldık ve bu sisteme hızla adapte olduk. Sigortalılarımızın kesintisiz hizmet alabilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sadece eksiksiz ve hızlı bir şekilde hasar ödeyen bir şirket olmanın ötesinde müşterilerimizin gerçek çözüm ortağı olma hedefimizle, yerinde çekici ve yerinde cam değişimi hizmeti gibi müşterilerimizin sosyal izolasyonlarına destek olacak hizmetler sunuyoruz. Axa Sigorta olarak sözleşmelerde istisna olmasına rağmen, Covid-19 bulgusunun pozitif olduğu vakalarda özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalılarımıza tedavi masraflarını ödeme kararı aldık."