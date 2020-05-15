Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bakiye sorgulama işlemlerini birçok farklı kanal üzerinden yapabilirsiniz. Ziraat Bankası hesap bakiye sorgulama internetten, mobil uygulama, telefon ve SMS bankacılığı yöntemleri ile yapmak mümkündür. İnternetten Ziraat Bankası hesaplarında bulunan para sorgulaması yapabilmek Ziraat Bankası internet şubesini kullanabilirsiniz. İşlem için yukarıda anlatıldığı üzere Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden ya da Ziraat Bankası şubelerinden internet bankacılığı şifresini temin etmeniz gereklidir. Ziraat Bankası bakiye sorgulama işlemi için SMS bankacılığı kanalını kullanabilirsiniz. SMS Bankacılığı ile 7 gün 24 saat şubeye gitmeden bakiyenizi kontrol edebilirsiniz.
Ziraat Bankası internet şubesi
Ziraat Bankası hesap bakiyenizi intenet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ziraat Bankası İntenet Şubesi'ne giriş yaptıktan sonra bakiyeleriniz de dahil olmak üzere pek çok bilgiye erişebilirsiniz. İntenet Şubesi'nde Hesaplarım veya Hesap Bilgilerim gibi seçenek aramanız gerekiyor.
İntenet Şubesi'ne ilk kez giriş yapanlar ''Hemen Başvur'' sekmesine tıklayıp, kayıt işlemini tamamlayabilir.
Ziraat Mobil
Ziraat Mobil yeni nesil akıllı telefonlarla hesap bakiyenizi saniyeler içerisinde sorgulayabilirsiniz. Hesap bakiyesi sorgulama işlemiyle birlikte Ziraat Mobil üzerinden hesap detaylarına ulaşabilir, para transferi yapabilir veya fatura ödemelerini yapabilirsiniz. Ziraat Mobil'i kullanabilmek için Ziraat Bankası İntenet Bankacılığı müşterisi olmanız yeterli olmaktadır.
SMS bankacılığı
Ziraat Bankası bakiye sorgulama işlemi için SMS bankacılığı kanalını kullanabilirsiniz. SMS Bankacılığı ile 7 gün 24 saat şubeye gitmeden bakiyenizi kontrol edebilirsiniz. Banka kayıtlarında yer alan cep telefonunuz ile BAKIYE yazıp 4747'ye kısa mesaj olarak göndererek ilk 10 hesabınıza ait bakiye detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
Bankkart ve ATM'ler
Ziraat Bankası Bankkart ile bakiye sorgulama yapabilirsiniz. Bankkart'ı ATM'ye yerleştirip ''Hesap Bilgileri', ''Bakiye Sorgulama'' veya ''Bakiye Görüntüleme'' seçeneğini aramanız gerekiyor.
Ziraat Bankası müşteri hizmetleri
Geleneksel yöntemlerle bakiyenizi sorgulayabilmek için Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini aramanız gerekiyor. Müşteri temsilcisiyle 7/24 irtibata geçerek hesap bakiyenizi sorgulamak mümkün.
Ziraat Banka şubeleri
Ziraat Bankası şubeleriyle de bakiye sorgulama yapabilirsiniz. Banka şubelerinden herhangi birine giderek bakiyenizi öğrenebilirsiniz.
Otomatik bilgilendirme mesajı
Ziraat Bankası hesap bakiyenizi de manuel olarak sorgulamak yerine otomatik bilgilendirme mesajı alabilirsiniz. Bunun için e-posta veya kısa mesaj gönderimiyle bildirim ayarlamanız mümkündür.
İnternetten Ziraat Bankası Bakiye Sorgulama (Hesaptaki Parayı Öğrenme)
İnternetten Ziraat Bankası hesaplarında bulunan para sorgulaması yapabilmek Ziraat Bankası internet şubesini kullanabilirsiniz. İşlem için yukarıda anlatıldığı üzere Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden ya da Ziraat Bankası şubelerinden internet bankacılığı şifresini temin etmeniz gereklidir. Şifre temini ardından bireysel.ziraatbank.com.tr adresini kullanarak internet bankacılığı sistemine giriş yapabilir, hesabınızda ne kadar para kaldığı sorgulamasını tamamlayabilirsiniz.
Halk Bankası Hesap Bakiyesi Sorgulama (Sms ve İnternetten)
Türkiye Halk Bankası, bakiye sorgulama ve hesap işlemleri için; dijital bankacılık, internet bankacılığı, telefon ve mobil bankacılık işlemlerinin yanı sıra SMS sistemiyle de hizmet veriyor. Hızlı ve kolay işlem yapmak, bakiye bilgisi öğrenmek ve günün her saati transfer işlemleri gerçekleştirebilmek için Halk Bank bankacılık sistemlerinden yararlanabilirsiniz. Tüm işlem türleri ve yönergeleri makalede yer alıyor.
Halkbank SMS İle Bakiye Sorgulama
Halk Bankası müşterilerine özel hizmetler ile SMS talimat sistemi sunuluyor. SMS talimatı verilerek, hesap özeti ve bakiye sorgulama işlemleri yapılabilir. Bankanın tüm müşterilerine özel sunulan bu uygulama KOBİ bankacılık sisteminde de sunulmaktadır. Bireysel ve kurumsal tüm hesaplara ait bakiye bilgileri ve hesap özetlerini SMS ile öğrenebilirsiniz.mesaj atılması yeterlidir. Bankaya kayıtlı cep telefonu numarası üzerinden, güncel hesap özeti ve bilgileri sunuluyor. Halkbank bakiye bilgisi SMS'lerinde ücretlendirme uygulamamaktadır. Ancak kayıtlı olunan operatöre göre 1 SMS ücretlendirme yapılır.
Bakiye sorgulama için; BAKIYE yazarak 3401 numarasına SMS göndererek, güncel hesap bilgilerini öğrenebilirsiniz. Halkbank Parafly kart sahipleri, SMS uygulamasını kullanarak bakiye bilgilerini öğrenebilirler. İşlem için; BAKIYE yazarak bir boşluk ile Parafly kartın son 4 hanesini girerek, 3401'e gönderdiğiniz SMS ile güncel bakiye bilgilerini öğrenebilirsiniz. Parafly bakiye öğrenme işlemi Turkcell abonelerine özel sunulan bir uygulamadır.
Vakıfbank Bakiye Sorgulama
Türkiye Vakıfbank bakiye sorgulama işlemleri, bireysel bankacılık hizmetleri dahilinde sunuluyor. İnternet şubesi sisteminden giriş yaparak, mobil bankacılık sisteminden veya çağırı merkezinden bakiye sorgulama işlemleri yapılmaktadır.
Yurt içindeki tüm VakıfBank ATM'lerinde bakiye sorgulama işlemleri 7/24 sağlanabiliyor. İster kartlı işlemler menüsünden ister kartsız işlem seçeneklerinden, hesap ve kredi kartı bakiye sorgulama işlemlerini sağlayabilirsiniz.
Vakıfbank İnternetten Bakiye Sorgulama
İnternet Şubesi sistemine giriş yaparak, günün her anı bakiye sorgulama seçenekleri sunulmaktadır. www.vakıfbank.com.tr web sitesine, tüm bilgisayarlardan ve akıllı cihazlardan erişim sağlanmaktadır.
Vakıfbank internet sayfasının, üst kısmında bulunan ''İnternet Bankacılığı sekmesine tıklayınız. Bireysel ve Kurumsal sekmelerinden Bireysele tıklayın. T.C kimlik numarası veya Vakıfbank müşteri numarasını girerek, şifrenizi tuşlayın. Şifrenizi bilmiyorsanız ''şifremi unuttum'' sekmesine tıklayarak yeni şifre belirleyebilirsiniz.
Vakıfbank internet bankacılığı sisteminde, menü tuşuna tıklayın ve Hesaplar sekmesinden, dilediğiniz hesaba tıklayın. Güncel hesap hareketleri, bakiye bilgisi gibi detayları online olarak inceleyebilirsiniz.
Vakıfbank Telefon İle Bakiye Sorgulama
Vakıfbank 0850 222 0724 numaralı müşteri hizmetleri sisteminden, bakiye sorgulama işlemi yapılmaktadır. Telefon bankacılığı sistemiyle sunulan menüden tuşlama yaparak bakiye bilgisi öğrenebilirsiniz. Bunun için öncelikle 3 rakamı tuşlanmalı sonrasında ise 1 tuşlanarak hesap menüsüne erişim sağlanmalıdır. Bakiye sorgulama için tekrar 1 tuşuna basarak hesap bilgisi edinebilirsiniz.
Vakıfbank döviz hesapları için telefon bankacılığından bakiye sorgulama işlemi yapılmaktadır. Döviz hesapları için yine 0850 222 0724 numarasını arayarak, önce 3 sonrasında 1 ve 2 rakamları tuşlanarak bakiye bilgisi edinilebilir.
Halkbank Çalışma Saatleri
2020 Halkbank çalışma saatleri 09.00-17.00 olarak belirlendi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB)' nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09.00-17.00 arası olarak değiştirildi. Vatandaşlar bu saatler aralığında bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirler.
Halkbank EFT Saatleri
Halkbank'ta gönderilen EFT'ler mesai saatleri içerisinde 5 ile 30 dakika arasında yollanmaktadır. Halkbank EFT saatleri ise 2020 yılında saat 08.00 ile 16.30 arasında yapılmakta olup, bu saatler dışında yapılan EFT işlemleri, bir diğer iş gününe aktarılmaktadır. Yine örneğin cuma günü saat 18.00'da yapılan bir EFT işlemi, pazartesi gününe aktarılacaktır. Burada esas olan mesai saatlerinin baz alınmasıdır.
Ziraat Bankası Çalışma Saatleri
Ziraat Bankası, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.
ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getiren banka, günlük minimum para çekme limitini de 5 bin liraya çıkardı.Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.
Vakıfbank Çalışma Saatleri
Vakıfbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi.TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 09:00-17:00 arası olarak belirlendi.
Vakıfbank EFT Saatleri
Vakıfbank internet sitesinde EFT saatleriyle ilgili duyuru yayınladı:
Bankamız aracılığıyla Havale ve EFT gibi para transferi işlemlerinizi hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
EFT saatini 17:15'e kadar uzattık. Geç EFT işlemlerinizi Şubelerimiz, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Çağrı Merkezimiz aracılığıyla rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.