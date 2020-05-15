Taksi, minibüs, halk otobüsü ücretlerine zam mı geldi? Taksi, minibüsler ne kadar olacak?

TAKSİ, MİNİBÜS, HALK OTOBÜSÜ ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?



Şehirlerarası otobüs fiyatlarında geçici düzenlemeye gidildiğini anımsatan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, şunları kaydetti: "Yolcu taşımacılığının yoğun olduğu büyükşehirlerde taksici, dolmuşçu ve halk otobüsçü esnafı zor günlerden geçiyor. Acilen yeni bir düzenlemeyle fiyatların güncellenmesi gerekir. En azından temmuz sonuna kadar bakanlığımız bize de bir el atmalı. Minibüsçü esnafımız batmak üzeredir. Bakanlığımız talimat verirse kendilerine yardımcı da olabiliriz. Yolcu seviyemiz yüzde 50 aşağı çekildi. Taksilerde yüzde 30, minibüsler ile halk otobüslerinde yüzde 50 zam bekliyoruz. Bununla birlikte bilet fiyatlarının yanı sıra ticari akaryakıt verilerek esnafımızın bu zor günlerinde destek olunmalı."



Taksi, minibüs, halk otobüsü ücretlerine zam yapılması ile ilgili henüz resmi bir karar yayınlanmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberimizde de yer alacaktır.