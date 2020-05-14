Üç seçenekten biri tercih edilebiliyor! Milyonlarca kişi başvuru yapıp ödemesini aldı! 6 ay süreyle...

Yakın bir süreçte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bireysel ihtiyaç destek kredisi kampanyası vatandaşlara sunuldu. 3 bankadan birisine başvuru yapılabiliyor. Bu kredi kampanyasına vatandaşlar başvururken sonuçlar açıklanmaya başlandı ve başvuru sonuçlarına göre bankalar tarafından paralar hesaplara yatırıldı. 5 bin, 7.500 ve 10 bin TL'lik kredi kampanyasına başvuru yapmayanlar ise başvuru şartlarını ve ne şartlarda ödeme yapıldığını merak ediyor. İşte bireysel ihtiyaç kredisine dair merak edilenler...

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. İşte başvuru linkleri

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ