Sigara fiyatları dünden beri yoğun olarak araştırılan konuların başında yerini aldı. Dün tütün ürünleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sigara ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artırıldı. Buna göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artışla 0,3899 liradan 0,4569 liraya yükseltildi. Aynı karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 lira olarak korundu. İşte detaylar...

HANGİ MARKA SİGARALARA ZAM GELDİ?

Hangi marka sigaralara zam geldiğine dair henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

MAYIS 2020 SİGARA FİYAT LİSTESİ

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL