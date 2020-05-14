Altında ibre hangi yöne dönecek? Düzeltme hareketi yapabilir! 350-370 TL ve 580-600 TL hattı...

İÇ PİYASALARIN ÖNEMİ

Atayık şunları kaydetti:

"Bugüne kadar iptal edilen ve ertelenen nikah ve düğünlerin yeniden başlayacağı yaz sezonuna 'Merhaba' diyeceğiz. Bilindiği gibi ihracatta başarılı bir grafik izleyen meslektaşlarımız, ihracat kalemlerini büyük oranda yolcu beraberi gerçekleştirilen satışlarla gerçekleştiriyor. Bu nedenle kuyumculuk için uçak kargo hariç, yolcu trafiğine, yurt dışı uçuşların halen kapalı olması iç piyasanın önemini daha da artırdı.

Aylardır sektörümüz büyük oranda kapalıydı, fiyat yükselişleri dönemlerinde geçici olarak yaşanan hurda dönüşü dışında herhangi bir hareketlilik yoktu. İç piyasa ve ihracatta yüzde 50'nin üzerinde kayıplar yaşadık. Ancak, bu durumu tersine çevirmek bizim elimizde… Türk kuyumculuk sektörünün, güçlü altyapısı, yetişmiş kalifiye eleman potansiyeli ve her koşula hızla uyum sağlayan esnek çalışma tarzıyla geçen sürede yaşanan kayıpları hızla tersine çevireceğine inanıyoruz."