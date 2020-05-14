Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ramazan Bayramı'ndan sonra buğday hasadının başladığı bölgelerde kendilerinin de ürün alımına başlayacaklarını belirterek, "Sahada tüm noktalarda alım yapacağız. 10 gün içinde de ücretleri ödeyeceğiz" dedi. Güldal, açıklanan buğday fiyatlarına ek olarak yüzde 3 kalite primi verdiklerini, ayrıca Tarım Bakanlığı'nın hububat desteği, lisanslı depo desteğiyle birlikte ekmeklik buğdayda ton başına bin 650 lira olan fiyatın 2 bin lirayı bulacağını anlattı.