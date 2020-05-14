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    • Ekonomi
    • 14.05.2020 Gazete
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    Toprak Mahsulleri Ofisi () bayramdan sonra alıma başlıyor

    Toprak Mahsulleri Ofisi () Genel Müdürü , 'ndan sonra buğday hasadının başladığı bölgelerde kendilerinin de ürün alımına başlayacaklarını belirterek, "Sahada tüm noktalarda alım yapacağız. 10 gün içinde de ücretleri ödeyeceğiz" dedi.

    TMO bayramdan sonra alıma başlıyor
    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 'ndan sonra buğday hasadının başladığı bölgelerde kendilerinin de ürün alımına başlayacaklarını belirterek, "Sahada tüm noktalarda alım yapacağız. 10 gün içinde de ücretleri ödeyeceğiz" dedi. Güldal, açıklanan buğday fiyatlarına ek olarak yüzde 3 kalite primi verdiklerini, ayrıca 'nın hububat desteği, lisanslı depo desteğiyle birlikte ekmeklik buğdayda ton başına bin 650 lira olan fiyatın 2 bin lirayı bulacağını anlattı.
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