Açıklamada, "Söz konusu ilacın herhangi bir hastalığı iyileştirebileceğini veya hafifletebileceğini gösteren klinik ve bilimsel kabul edilmiş bir kanıt yoktur. Kullanımı, ciddi sağlık riskleri oluşturur ve bulantı, kusma, ishal ve bazı durumlarda hastaneye kaldırılmayla sonuçlanacak ciddi dehidrasyona (vücudun susuz kalması) neden olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu ürünün reklamını yapmaya devam eden MMS Avustralya'dan yapılan açıklamada ise "tanıtım yasalarına ve düzenlemelerine uymak için" metinlerden bazı sözcüklerin çıkartıldığı bildirildi.