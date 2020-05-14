"FATİH'LE İLK DERİN SONDAJIMIZI YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Müjdeli haberi duyuran Bakanı Fatih Dönmez, "Hem Doğu Akdeniz'de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz'de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih'le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Mini YEKA hakkında da açıklama yapan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Öyle tahmin ediyorum üçüncü çeyrekte bu yarışmaları tamamlamış oluruz." dedi.