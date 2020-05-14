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    • Ekonomi
    • 14.05.2020 10:08
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    • 14.05.2020 10:08
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    açılışta düşüşle başladı! 14 Mayıs 2020 BIST 100 endeksi açılış rakamları

    Son dakika haberi... Koronavirüs salgını öncesi 120 bin sınırını aşan ve 21 Ocak 2020'de 123 bin 500'ü gören BIST 100 endeksi, salgının yarattığı belirsizlikle birlikte 84 bin civarına kadar gerilemişti. Son dönemde yeniden toparlanma gösteren endeks, açılışta güne yüzde 0,30 düşüşle başlarken, 100 bin sınırında seyrediyor.

    Borsa İstanbul açılışta düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,30 azalışla 99.858,48 puana geriledi.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 300,65 puan ve yüzde 0,30 değer kaybederek 99.858,48 puana indi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,81 ve holding endeksi yüzde 0,09 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile petrol, kimya, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,96 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    Dün, dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,55 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 100.159,13 puandan tamamladı.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili artan "ikinci dalga" endişeleri ve para politikalarında gevşeme konusunda sona yaklaşıldığına ilişkin sinyallerle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.

    Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 ve 97.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.
    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul açılışta düşüşle başladı! 14 Mayıs 2020 BIST 100 endeksi açılış rakamları
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