Dün, dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,55 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 100.159,13 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili artan "ikinci dalga" endişeleri ve para politikalarında gevşeme konusunda sona yaklaşıldığına ilişkin sinyallerle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 ve 97.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.