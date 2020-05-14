Kitco News tarafından ABD'de hem kamuoyunda hem de Wall Street'te yapılan bir ankete göre de katılımcıların -sırasıyla- yüzde 67'si ve yüzde 55'i altın fiyatlarında yükseliş öngörüyor.

CITIBANK: NEGATİF FAİZ OLMASA DA YÜKSELİR

Citibank'ın araştırma birimi "Fed'in negatif faize geçmesini beklemiyoruz, ama yine de kullanabileceği bir sürü enstrüman var - bu da altında ayı piyasasını destekliyor" diyor. Banka likidite ihtiyacına bağlı altında da düşüşler olabileceğini de ekleyerek "3-6 ay boyunca altının 1600'lerin (dolar) üst seviyelerinde - 1.700 dolarda işlem göreceğini" öngörüyor. Altına yönelik iştahın arttığına ilişkin bir işaret de dünyanın en büyük altın destekli ETF'si SPDR Gold Trust varlıklarının dün yüzde 24 yükselerek 1.083 tona ulaşması oldu.