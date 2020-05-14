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    • Ekonomi
    • 14.05.2020 16:29
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    • 14.05.2020 16:29
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    ŞOK aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Ramazan Bayramı indirimleri!

    Vatandaşlar merakla marketlerin aktüel ürünlerini merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Haftalık olarak yayınlanan ŞOK aktüel ürün kataloğu 13-20 Mayıs olarak yayınlandı. Gıdadan elektroniğe, bahçe ürünlerinden kişisel bakıma kadar pek çok çeşit ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor. 2020 Ramazan Bayramı da yaklaşırken bayrama özel ürünler de katalog da yer alıyor. Bolluk ve bereket ayı Ramazan idrak edilirken özellikle yiyecek indirimlerine bakılıyor. Günlük olarak binlerce kişi tarafından ziyaret edilen aktüel ürünlerinde bu hafta neler var?

    ŞOK aktüel ürün katoloğu yayınlandı! ŞOK market Ramazan Bayramı indirimleri!

    Kaliteli ve uygun fiyatları bir araya getiren ŞOK market, aktüel ürünler kapsamında her hafta vatandaşlara farklı kategorilerde ürünleri indirimli olarak sunuyor. 13 Mayıs ŞOK aktüel ürün kataloğu binlece kişi tarafından araştırılmaya başlanmışken sizler için haberimizde hangi ürünlerin yer aldığını derledik. Ramazan ayına ve bayramına da özel kaçırılmayacak fırsatlar sunan ŞOK aktüel ürün kataloğu ürünlerini inceleyerek listenizi yapabilir ve sonrasında giderek satın alabilirsiniz.

    ŞOK 13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürün kataloğu yayınlandı! ŞOK market Ramazan Bayramı indirimleri!
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